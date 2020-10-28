Demet Özdemir, 4 milyon liraya ev aldı

Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran isimler arasına Demet Özdemir de katıldı

Çoğunlukla ünlü isimlerin tercih ettiği bir sitede kirada oturan Demet Özdemir, dizilerden ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı paralarla ev sahibi oldu.

Özdemir, 4 milyon TL’ye Zekeriyaköy’den villa aldı.

Geniş bir hayran kitlesi ve Instagram’da 11.3 milyon takipçisi olan Demet Özdemir’in evinin içini yapmak için sponsorlar sıraya girdi.

Evi dekore etmek isteyen markalar, Özdemir'i ikna etmek için uğraşıyor.