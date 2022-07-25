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    Demet Özdemir, 41 bin TL'lik crop giydi

    dünyaca ünlü markalardan giyinmeyi seven Demet Özdemir'in son giydiği bluzun fiyatı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:08
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    Demet Özdemir, 41 bin TL'lik crop giydi

    Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan oyuncu Demet Özdemir, dünyaca ünlü marka kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu, son olarak parlak gümüş renkteki bluzuyla ayna karşısında poz verdi.

    41 bin TL

    Oyuncunun beyaz eşofman üzerine giydiği parlak bluzu, dünyaca ünlü markaya ait. Bluzun fiyatı ise tamı tamına 41 bin TL.

    Demet Özdemir, 41 bin TL lik crop giydi #1

    Demet Özdemir, 41 bin TL lik crop giydi #2


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