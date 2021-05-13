Demet Özdemir aşka geldi

Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Oyuncu, Koç'la olan fotoğraflarını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmiyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN"