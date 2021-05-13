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    Demet Özdemir aşka geldi

    Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 13:23
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    Demet Özdemir aşka geldi

    Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Oyuncu, Koç'la olan fotoğraflarını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmiyor.

     

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’un yeni yaşını kutladı. Özdemir, Sosyal medya sayfasından sevgilisi Oğuzhan Koç’u öptüğü bir kareyi paylaşarak, “İyi ki doğdun, hep gül! Hep eğlen” notunu düştü.

    Oğuzhan Koç ise sevgilisine "Seninle" diyerek karşılık verdi.

    Demet Özdemir aşka geldi #1

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