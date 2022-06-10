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- Demet Özdemir deniz sezonunu açtı
Demet Özdemir deniz sezonunu açtı
Oğuzhan Koç ile önümüzdeki haftalarda evlenecek olan güzel oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi tatile çıktı.
- 10.06.2022 - 20:08
- Güncelleme : 10.06.2022 - 20:11
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Demet Özdemir, evlilik öncesinde deniz sezonunu açtı.
Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç ile önümüzdeki haftalarda evlenecek olan güzel oyuncu, düğün öncesinde tatile çıktı.
Tatilden mayolu pozlarını paylaşan Özdemir, muhteşem fiziğiyle mest etti.
Fit görüntüsü dikkat çekti
Güzelliği ve harika fiziğiyle boy gösteren Demet Özdemir'in mayolu pozlarındaki fit görüntüsü ise oldukça dikkat çekti.
Ayna pozlarıyla konuşulmuştu
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, hazırlık karavanından ayna pozlarını paylaşan Demet Özdemir beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.