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    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı

    Oğuzhan Koç ile önümüzdeki haftalarda evlenecek olan güzel oyuncu Demet Özdemir, düğün öncesi tatile çıktı.
    • 10.06.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 20:11
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    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Demet Özdemir, evlilik öncesinde deniz sezonunu açtı.

    Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç ile önümüzdeki haftalarda evlenecek olan güzel oyuncu, düğün öncesinde tatile çıktı.

    Tatilden mayolu pozlarını paylaşan Özdemir, muhteşem fiziğiyle mest etti.

    Fit görüntüsü dikkat çekti

    Güzelliği ve harika fiziğiyle boy gösteren Demet Özdemir'in mayolu pozlarındaki fit görüntüsü ise oldukça dikkat çekti.

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #1

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #2

    Ayna pozlarıyla konuşulmuştu

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, hazırlık karavanından ayna pozlarını paylaşan Demet Özdemir beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #3

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #4

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #5

    Demet Özdemir deniz sezonunu açtı #6


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