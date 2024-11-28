Haberler



Magazin



Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde! Kırmızı gelinliğiyle göz kamaştırdı

Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde! Kırmızı gelinliğiyle göz kamaştırdı Hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden Demet Özdemir, dün Dubai'deydi. Ödül almak için bir törende boy gösteren Özdemir, güzelliğiyle ilgiyi üzerine çekmeyi yine başardı.