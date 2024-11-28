Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde! Kırmızı gelinliğiyle göz kamaştırdı
Haber Merkezi

Rol aldığı diziler sayesinde ünü yurt dışına kadar uzanan oyunculardan Demet Özdemir, geçtiğimiz saatlerde Dubai'de düzenlenen DIAFA Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Ünlü isim, 'En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu' ödülü aldı.

Geceye kırmızı bir gelinliği andıran elbisesiyle katılan Özdemir, dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

BEĞENİLDİ

Katıldığı davette en dikkat çeken isim olmayı seven Özdemir, özenilerek saatlerce hazırlandığı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in son pozları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

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Çağla Pınar Yılmaz
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