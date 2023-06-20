Demet Özdemir, elbisesiyle havuza girdi Bikinili pozlarıyla nefes kesen Demet Özdemir, bu defa da süper mini kıyafetiyle havuza girdi.

ensonhaber.com Şarkıcı Oğuzhan Koç ile olan evliliğini kısa sürede bitiren oyuncu Demet Özdemir, Adım Farah dizisi sezon finali de yağınca soluğu tatilde almıştı. Haftalardır güzel havanın, denizin ve havuzun tadını çıkaran Özdemir, bikinili paylaşımlarından sıkıldı. oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Özdemir iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Elbiseyle havuza girdi Bikinili pozlarıyla nefes kesen Özdemir, bu defa da süper mini kıyafetiyle havuza girdi. Ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni yağdı.