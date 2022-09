Demet Özdemir, eleştirilere cevap verdi

Gelinliği eleştirilen ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap vermiş oldu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çok konuşulan düğünleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Gösterişli bir düğünle evlenen çiftin nikah şahitleri Faruk Turgut ve Acun Ilıcalı oldu.

Demet Özdemir düğünde 3 gelinlik giyerek olay oldu. İlk gelinliği halı kaydırmaza benzetilen Demet Özdemir bu yorumlardan sonra ilginç bir paylaşım yaptı.

"An biriktirin an"

Düğünde eğlendikleri karelerin bir kısmını paylaşan Demet Özdemir paylaşımında "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!" dedi.