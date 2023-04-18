Demet Özdemir, evi boşalttı Eşi Oğuzhan Koç'la boşanma kararı alan Demet Özdemir, evden eşyalarını aldı.

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Geçtiğimiz sene 2022 senesinin Ağustos ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'tan kötü haber gelmişti.

Sekiz aylık evli olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını duyurmuşlardı.

Oğuzhan galadayken evi boşalttı

Lüks bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyonluk takı takıldığı söylenirken çiftin mal paylaşımını nasıl yapacağı merak ediliyordu.

Bu süreçte ikili hakkında ortaya çeşitli iddialar atılıyor. Bir bomba iddia da 2. Sayfa'dan geldi. Programın iddiasına göre, güzel oyuncu kocası Oğuzhan Koç, üç gün önce gerçekleşen yeni filminin galasındayken eve habersiz gelerek eşyalarını aldı.

Evde çalışanlar Oğzuhan Koç'a haber verse de ünlü şarkıcı, galayı bırakıp gidemedi.