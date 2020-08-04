Aşk yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da bir otelin bahçesinde görüntülendi.

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve ikilinin aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

"O BENİM ARKADAŞIM"

Özdemir, bu görüntülerin ardından “O benim arkadaşım” açıklamasını yapmıştı. Ancak ikili arasındaki aşk iddialarının sonu gelmedi.

ALAÇATI'DA BULUŞTULAR

Özdemir ve Koç, son olarak Alaçatı’da bir otelde arkadaşları ile keyifli vakit geçirirken görüntülendi.