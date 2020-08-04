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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da

    Aşk yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da bir otelin bahçesinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 14:58
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da

    Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve ikilinin aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

    "O BENİM ARKADAŞIM"

    Özdemir, bu görüntülerin ardından “O benim arkadaşım” açıklamasını yapmıştı. Ancak ikili arasındaki aşk iddialarının sonu gelmedi.

    ALAÇATI'DA BULUŞTULAR

    Özdemir ve Koç, son olarak Alaçatı’da bir otelde arkadaşları ile keyifli vakit geçirirken görüntülendi.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Alaçatı'da #1

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