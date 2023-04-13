Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanmak için harekete geçti.

ensonhaber.com

Kısa bir ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren ve 28 Ağustos'da Sarıyer'de bir otelde nikâh masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldı.

8 ay sürdü

8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı, anlaşmalı boşanmak için düğmeye bastılar.

Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.

Filmin önüne geçsin istemiyor

Özdemir, oyunculuk kariyeriyle de ön planda olan eşinin yarın vizyona girecek olan 'Özür Dilerim' adlı filminin önüne geçmemek için boşanma dilekçesini önümüzdeki günlerde mahkemeye sunacak