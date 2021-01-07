Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evde buluşuyor

Taze aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç artık görüntü vermek istemiyor.

2021 yılının ilk aşk bombasını patlatan ve günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, görüntülenmemek için dışarıya çıkmıyor.

OĞUZHAN KENDİNİ İŞE VERDİ

Sevgilisi demet Özdemir setteyken Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu.

EVDE BULUŞUYORLAR

35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir’e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.