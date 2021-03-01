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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç görüntülendi

    Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç ilk kez objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 07:30
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç görüntülendi

    29'uncu yaş gününü kutlayan Demet Özdemir, önceki akşam sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte Tarabya sahilinde ilk kez görüntülendi. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı.

    "UTANDIRMAYIN"

    Birkaç aydır beraber olan sevgililer, "Her şey yolunda gidiyor, mutluyuz" demekle yetindi.

    Özdemir ve Koç, ilişkileri hakkında devam eden sorulara, "Lütfen bizi utandırmayın" diyerek, evlerinin yolunu tuttu.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç görüntülendi #1

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç görüntülendi #2

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