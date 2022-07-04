Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ön balayında

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ön balayında

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç nişanın ardından soluğu tatilde aldı.

Ekranların aranan yüzlerinden Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geçen aylarda evlilik teklifi almıştı.

Taze aşıklar geçtiğimiz haftalarda da evlilik yolundaki ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı.

Çiçekli bikinisiyle poz verdi

Özdemir ve Koç'a hayranlarından tebrik mesajı yağmıştı. Güzel oyuncu Demet Özdemir, nişanın ardından soluğu tatilde aldı. Ön balayına çıkan Özdemir, çiçekli bikinisiyle teknede poz verdi.

Oğuzhan kas yaptı

Aşıkların bir ara yanına yakın arkadaşları da uğradı. Fotoğrafta damat Oğuzhan Koç'un kas yapmış vücudu dikkat çekti.