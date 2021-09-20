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- Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor
Oyuncu ve müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatile çıkan güzel oyuncu Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 09:01
- Güncelleme : 20.09.2021 - 09:11
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
TEKNE TATİLİ
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tekne tatiline çıktı. Güneşin ve denizinin keyfini çıkaran Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.
OĞUZHAN'DAN DA POZ GELDİ
Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. Özdemir'in sevgilisi oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç da teknede çekilen bir karesini paylaştı.