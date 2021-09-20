Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor

Oyuncu ve müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatile çıkan güzel oyuncu Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını paylaştı.

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

TEKNE TATİLİ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tekne tatiline çıktı. Güneşin ve denizinin keyfini çıkaran Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

OĞUZHAN'DAN DA POZ GELDİ

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. Özdemir'in sevgilisi oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç da teknede çekilen bir karesini paylaştı.