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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor

    Oyuncu ve müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte tatile çıkan güzel oyuncu Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 09:11
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor

    En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

    TEKNE TATİLİ

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti tekne tatiline çıktı. Güneşin ve denizinin keyfini çıkaran Demet Özdemir, teknede çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

    OĞUZHAN'DAN DA POZ GELDİ

    Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. Özdemir'in sevgilisi oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç da teknede çekilen bir karesini paylaştı.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #1Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #2Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #3

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #4Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #5Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç teknede tatil yapıyor #6

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