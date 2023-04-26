Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma detayları Evliliklerini bitirme kararı alan ikiliden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma öncesi yeni kararlar aldı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Evliliklerinin 8. ayında krizleri aşamayarak ayrılık kararı alan çiftin boşanma detayları da belli oldu.

Talepleri yok

İddialara göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliği yakında açacakları davayla son bulacak.

Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

Hızlı boşanma istiyorlar

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde açılacağı konuşuluyor.

Her şeyin bir sırası var

Öte yandan boşanma kararı alan çift, sosyal medya ile ilgili de bir konuda anlaşmaya vardılar.

Instagram'dan birbirlerini takip eden ve halen daha ikili fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanır boşanmaz bu fotoğrafların hepsini silecekler ancak birbirlerini takipten bir süre çıkmayacaklar.