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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un dudak uçuklatan düğün masrafı

    600 davetlinin katılması beklenen düğün için Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin 4 milyon TL’yi gözden çıkardığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 12:04
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un dudak uçuklatan düğün masrafı

    Yaz geldi, nikah sezon açıldı…

    Ünlü isimlerin de tercih ettiği bu zamanlarda merakla beklenen düğünler var.

    Bunlardan biri de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un hayatlarını birleştireceği gün…

    Düğün Sarıyer’de

    Düğün tarihlerini 28 Ağustos olarak açıklayan çift, mekanı da belirledi.

    Daha önce düğünün İstanbul’da olacağını söyleyen gözde çift, iddiaya göre Sarıyer’de lüks bir otelde dünyaevine girecek.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un dudak uçuklatan düğün masrafı #1

    4 milyonluk düğün

    Biri oyuncu diğeri şarkıcı çift, bu düğün için 4 milyon lira masraf yapacak.

    Bu arada düğüne 600 davetlinin katılması bekleniyor.

    Öte yandan düğünün 2 gün süreceği, çiftin bir günü sadece arkadaşları için ayıracağı da konuşuluyor.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un dudak uçuklatan düğün masrafı #2

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un dudak uçuklatan düğün masrafı #3


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