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- Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi
Ağustos ayının son günlerinde nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un davetiyesi de hazır.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 08:16
- Güncelleme : 15.08.2022 - 08:19
Magazin dünyasının en popüler ve en merak edilen çiftlerinden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'tan yeni haber var.
Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nişanlanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.
Gün sayıyorlar
Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, 26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini açıklamıştı.
Sade davetiye
Ünlü çiftin nikah davetiyesi ortaya çıktı. Davetiyenin oldukça sade oluşu ise dikkatlerden kaçmadı.