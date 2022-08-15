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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi

    Ağustos ayının son günlerinde nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un davetiyesi de hazır.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 08:16
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 08:19
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi

    Magazin dünyasının en popüler ve en merak edilen çiftlerinden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'tan yeni haber var.

    Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nişanlanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Gün sayıyorlar

    Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, 26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini açıklamıştı.

    Sade davetiye

    Ünlü çiftin nikah davetiyesi ortaya çıktı. Davetiyenin oldukça sade oluşu ise dikkatlerden kaçmadı.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un nikah davetiyesi #1

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un nikah davetiyesi #2


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