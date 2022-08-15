Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi

Ağustos ayının son günlerinde nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un davetiyesi de hazır.

Magazin dünyasının en popüler ve en merak edilen çiftlerinden oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'tan yeni haber var.

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nişanlanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gün sayıyorlar

Her fırsatta Ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, 26 Ağustos'ta dünyaevine gireceklerini açıklamıştı.

Sade davetiye

Ünlü çiftin nikah davetiyesi ortaya çıktı. Davetiyenin oldukça sade oluşu ise dikkatlerden kaçmadı.