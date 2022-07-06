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- Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ön balayından yeni kareler
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ön balayından yeni kareler
Nişanlı çift emet Özdemir ile Oğuzhan Koç, teknede romantik bir ön balayı geçiriyor.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 09:54
Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen hafta ilk adımı atıp nişanlanmıştı.
Eylülde nikah masasına oturmayı planlayanaşıklar ön balayına çıktı.
Kiraladıkları lüks tekne ile mavi tur yapan aşıklar görüntülendi.
Yakalandılar
Milliyet'te yer alan habere göre, ara sıra dürbünle etrafı kontrol eden çift, yakalandıklarını anlayınca içeriye geçti.
Lila bir bikini takım giyen Özdemir'in kusursuz fiziği dikkat çekerken Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu da gözden kaçmadı.