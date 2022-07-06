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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ön balayından yeni kareler

    Nişanlı çift emet Özdemir ile Oğuzhan Koç, teknede romantik bir ön balayı geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:54
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    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ön balayından yeni kareler

    Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen hafta ilk adımı atıp nişanlanmıştı.

    Eylülde nikah masasına oturmayı planlayanaşıklar ön balayına çıktı.

    Kiraladıkları lüks tekne ile mavi tur yapan aşıklar görüntülendi.

    Yakalandılar

    Milliyet'te yer alan habere göre, ara sıra dürbünle etrafı kontrol eden çift, yakalandıklarını anlayınca içeriye geçti.

    Lila bir bikini takım giyen Özdemir'in kusursuz fiziği dikkat çekerken Oğuzhan Koç'un kaslı vücudu da gözden kaçmadı.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un ön balayından yeni kareler #1

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un ön balayından yeni kareler #2

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un ön balayından yeni kareler #3

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç un ön balayından yeni kareler #4


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