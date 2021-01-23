Demet Özdemir, ilişkisi ile ilgili konuştu

Demet Özdemir, ilişkisi ile ilgili konuştu

2 aydır Oğuzhan Koç ile birlikte olduğunu söyleyen Demet Özdemir, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.

4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'deki bir otelde tatil yapan ve böylelikle aşkları ortaya çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ilişkisinde her şey yolunda…

İlişkilerinin 2 ay önce başladığını söyleyen oyuncu Demet Özdemir, uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere de açıklık getirdi.

“YAZILANLAR GİBİ UZUN DEĞİL”

Özdemir, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan ile iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Oğuzhan Koç'a övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen oyuncu, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum. Zaten bütün şarkıları çok güzel. Son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir." dedi.