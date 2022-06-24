Demet Özdemir, isteme alışverişine çıktı

Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir, alışverişte görüntülendi.

En son Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Demet Özdemir, önceki gün Levent’te bulunan bir AVM’de kameralara yansıdı.

Güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.

Özdemir, 'evlilik' ile ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Yoğunuz"

"Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim. Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp, hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız."