Demet Özdemir itiraf etti: Maddi olarak rahatladım

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Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini mayıs ayında sonlandıran Demet Özdemir, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim.
Yunanistan'da ev alan oyuncu, yoğun tempoda çalıştığını söylerken kendisiyle ilgili ilginç bir bilgi de verdi.
"Uyandıktan sonra 2 saat kimseye konuşmam"
Özdemir, uyandıktan sonra 2 saat kimseye konuşmadığına ve sinirli olduğuna dair iddialara yanıt vererek şunları söyledi:
"Gergin uyanıyordum"
"Eskiden öyleydim artık değilim gergin uyanıyordum hayatım biraz daha yoluna gidince özellikle maddi olarak, biraz rahatladım. Gelecek kaygısıyla büyüdüm, insan kafaya takabiliyor."
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