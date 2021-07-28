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    Demet Özdemir Kapadokya'da

    Tatiline Kapadokya'da devam eden güzel oyuncu, verdiği pozlarla dikkat çekti.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 14:00
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    Demet Özdemir Kapadokya'da

    Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla seneye damga vuran oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Uzun bir süredir sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Özdemir'in yeni rotası Kapadokya oldu.

    Özdemir, tatilde çekilmiş olduğu fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

    BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

    Sıcak hava balonlarının da yer aldığı kareyi 'Bu bir sihir' sözleriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafına, 1 milyona yakın beğeni gelirken takipçileri yorum yağdırdı.

    Demet Özdemir Kapadokya da #1

    Demet Özdemir Kapadokya da #2

    Demet Özdemir Kapadokya da #3

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