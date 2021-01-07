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- Demet Özdemir karavanda omlet yaptı
Demet Özdemir karavanda omlet yaptı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, karavanda piknik tüpüyle omlet hazırladı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 10:46
- Güncelleme : 07.01.2021 - 10:56
Zamanının çoğunu sette geçiren oyuncu Demet Özdemir, canı omlet çekince kolları sıvadı.
Karavana piknik tüpünü kuran ünlü oyuncu elleriyle omlet hazırladı.
"CANIMIZ ÇEKTİ"
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özdemir, paylaşımına 'Canımız çekti' mesajını düştü.
YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİ
2021’in ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan gelmişti. Yılbaşı tatilini Alaçatı’da geçiren çift, görüntülendikten sonra ilişkilerini itiraf etmişti.