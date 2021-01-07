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    Demet Özdemir karavanda omlet yaptı

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, karavanda piknik tüpüyle omlet hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 10:56
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    Demet Özdemir karavanda omlet yaptı

    Zamanının çoğunu sette geçiren oyuncu Demet Özdemir, canı omlet çekince kolları sıvadı.

    Karavana piknik tüpünü kuran ünlü oyuncu elleriyle omlet hazırladı.

    "CANIMIZ ÇEKTİ"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özdemir, paylaşımına 'Canımız çekti' mesajını düştü.

    YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİ

    2021’in ilk aşk bombası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan gelmişti. Yılbaşı tatilini Alaçatı’da geçiren çift, görüntülendikten sonra ilişkilerini itiraf etmişti.

    Demet Özdemir karavanda omlet yaptı #1

    Demet Özdemir karavanda omlet yaptı #2

    Demet Özdemir karavanda omlet yaptı #3

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