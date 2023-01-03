Demet Özdemir, karlar içinde mayolu poz verdi

2022 yılına ateşli sahneleriyle damga vuran Demet Özdemir, mayosuyla karlar içinde kamera karşısına geçti.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 2 yıllık birlikteliklerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Karda mayo giydi

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle dikkat çeken Demet Özdemir, InStyle dergisinin ocak sayısı için kamera karşısına geçti.

Özdemir, karda mayolu poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan pozlara takipçilerinden yorum yağdı.

"Karı severim"

Soğuk havalarla arasının iyi olduğunu söyleyen oyuncu, “Soğukla mesleğim gereği aram oldukça iyi. Kondisyonum sağlam. Karı da çok severim, kim sevmez? İlk kar tanesini gördüğünde bile çocukça mutlu oluyor insan. Kar yağışı izlemeyi ve karda yürümeyi çok severim. Sadece kayak yapmakla ilgili biraz korktuğum için izlemeyi tercih ederim. Belki zamanla bu korkumun da üzerine gidebilirim. Tatil içinse bir seçim yapmak durumunda kalsam hem yaz hem kış diyebilirim.” diye konuştu.