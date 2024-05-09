Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle yine göz doldurdu! Beğeni yağdı Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden oyuncu Demet Özdemir, şimdi ise katıldığı bir davette giydiği kırmızı elbiseyle herkesi büyüledi.

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ensonhaber.com

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

DJ Sergio çabuk gitti

Yunan sevgilisi DJ Sergio ile yollarını erken ayıran Demet Özdemir'in ismi, yeni bir aşk haberiyle gündeme geldi. Özdemir, şu sıralar gönlünü Aleyna Tilki’nin eski sevgilisi Kadir Güneş'e kaptırdı.

Londra'da 5 gün

Demet Özdemir, bir ay önce aşk yaşamaya başladığı Kadir Güneş ile geçtiğimiz haftalarda İngiltere'ye gitti. Londra'da 5 gün boyunca romantik anlar yaşadılar, sevgililerin bu ilk tatili pazar akşamı bitti, birlikte İstanbul'a döndüler.

"Hazırlığım 1-1.5 saat sürdü"

Demet Özdemir, katıldığı davette kırmızı elbisesi ile dikkat çekti. Oyuncu "İç enerjimi ve kişiliğimi yansıtmak istedim. Hazırlığım 1-1.5 saat sürdü." dedi.

"12 yıldır durmadan çalışıyorum"

Demet Özdemir "12 yıldır durmadan çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için tutuşuyorum. Tek hayalim var; çok başarılı olmak." diye konuştu.