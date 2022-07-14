Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu, “Hastalığı biraz ağır atlatıyorum” dedi.

Koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti…

Buna göre son 1 haftada Türkiye genelinde 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı.

Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.

Tatilde virüs kaptı

Bu isimlerden biri de oyuncu Demet Özdemir oldu.

Şarkıcı nişanlısı Oğuzhan Koç ile bir süredir Çeşme'de tatil yapan Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ağır atlatıyor

30 yaşındaki oyuncu, hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.

Özdemir, “3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.” dedi.