Petrol
97.72
-1.86%
Euro
17.5743
0.05%
Dolar
17.4953
0.41%
Altın
965.4
-0.59%
Borsa
2411
0.11%
Bitcoin
349.643
0.14%
BTXN Coin
7.30
0.68%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı

    Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu, “Hastalığı biraz ağır atlatıyorum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti…

    Buna göre son 1 haftada Türkiye genelinde 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı.

    Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı.

    Tatilde virüs kaptı

    Bu isimlerden biri de oyuncu Demet Özdemir oldu.

    Şarkıcı nişanlısı Oğuzhan Koç ile bir süredir Çeşme'de tatil yapan Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı #1

    Ağır atlatıyor

    30 yaşındaki oyuncu, hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.

    Özdemir, “3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum.” dedi.

    Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı #2

    Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Datça'daki orman yangınının havadan görüntüsü
    Gündem

    Datça'daki orman yangınının havadan görüntüsü

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Suryapı 14 Temmuz
    Advertorial Mobil

    Suryapı 14 Temmuz

    Görüş Bildir