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    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti

    Oğuzhan Koç ile birlikteliğini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını söyledi. Özdemir, “Linçten beslenenler var” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:26
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    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti

    Geçtiğimiz 29 Ağustos'ta şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, ilk olarak tadilatta olan evi ile ilgili son bilgileri verdi.

    “Ev ile ilgileniyorum”

    Güzel oyuncu, “Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. Gözümüz hiç arkada kalmadı. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız; ev ile ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum. Evimiz ile ilgileniyorum bu dönemde. Evlilik çok güzel gidiyor.” dedi.

    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti #1

    “Zaten zar zor denk geliyoruz”

    Eşi ile kış tatili düşündüklerini söyleyen Özdemir, “Oğuzhan’ın sahneleri oluyor. Zaten zar zor denk geliyoruz. Onun konserleri azalırsa tabii ki de bir kış tatili istiyoruz ama daha belirlediğimiz bir durum yok ama.” diye konuştu.

    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti #2

    “Linçten beslenenler de var”

    Sosyal medyada kendisine gelen kötü yorumları kafasına taktığını belirten Özdemir, “Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan yorumlar bir tarafa insanların görüp, okuyacağımızı bile bile bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Biri ile davalık bir durum olmadım. Hiç yorum da yapmadım. Linçten beslenenler de var çünkü.” şeklinde konuştu.

    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti #3

    “Hoşuma gitmeyen benzetmeler değil, sözlerdi”

    Öte yandan düğününde kullandığı üç gelinliğe gelen eleştirilere güldüğünü daha önce dile getiren Demet Özdemir, “Giydiğim ilk gelinlikle ilgili yaratıcı espriler hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen benzetmeler değil, sözlerdi. Kullanılan cümleler üzücüydü.” demişti.

    Demet Özdemir, kötü yorumlara isyan etti #4


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