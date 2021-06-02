Demet Özdemir, mini şortuyla poz verdi

29 yaşındaki Demet Özdemir'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozuna yüz binlerce beğeni geldi.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla tatile çımıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte bir süre Kaş'ta tatil yapan Özdemir, İstanbul'a döndü.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

Özdemir yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Instagram'da 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir, paylaştığı son fotoğrafıyla da hayranlarının beğenisi topladı.

Güzel oyuncunun mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı. Özdemir'in paylaşımına 700 bine yakın beğeni geldi.