Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden ilk kare

Yeni yıla birlikte giren ve aşk sarhoşu olan sevgililerden ilk kare geldi. Demet Özdemir, Instagram hesabından sevgilisinin yanında olduğu kareyi kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, hafta başında oyuncu Demet Özdemir’le sevgili olduklarını sosyal medyadan paylaştığı yazıyla duyurmuştu.

Koç, “Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz.” sözleriyle aşkını itiraf etmişti.

İtiraftan sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkından ilk kare geldi.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Özdemir, sevgilisiyle çekilmiş pozunu Instagram hesabından beyaz kalp emojisi koyarak paylaştı.

Oyuncu daha önce de “Fotoğraflarımızın çekildiği doğru. ‘Yeni yılın aşk bombası’ dersiniz artık.” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YILA OTELDE GİRDİLER

Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.