Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki yıllık beraberliklerini 28 Ağustos 2022 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı.

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift, ardından balayında yorgunluk atmıştı. Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Özdemir ve Koç'tan yeni paylaşım geldi.

Düğüne gittiler

Katıldıkları bir düğünde çekilen fotoğraflarını objektife gösteren ikilinin eğlenceli halleri büyük ilgi gördü.

Eşi Koç'un paylaşımına kayıtsız kalmayan Demet Özdemir de aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı.