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    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım

    Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 08:08
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    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım

    Magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki yıllık beraberliklerini 28 Ağustos 2022 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı.

    Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift, ardından balayında yorgunluk atmıştı. Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Özdemir ve Koç'tan yeni paylaşım geldi.

    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım #1

    Düğüne gittiler

    Katıldıkları bir düğünde çekilen fotoğraflarını objektife gösteren ikilinin eğlenceli halleri büyük ilgi gördü.

    Eşi Koç'un paylaşımına kayıtsız kalmayan Demet Özdemir de aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı.

    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım #2


    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım
    Magazin

    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni paylaşım

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