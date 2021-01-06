Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ilişkisinde ihanet iddiası

Yeni yılın ilk aşk bombasını güzel oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç patlattı.

Demet Özdemir, arkadaşı Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi Oğuzhan Koç’la aşk yaşamaya başladı. Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.

İLK DEMET AÇIKLADI

Özdemir yaptığı açıklamada, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” demişti.

Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.

SAMİMİYET ÖNCEDEN VARDI

2021’in bu sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017’de Koç’un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’la birlikte sunduğu “3 Adam” programına konuk olmuştu. 2017’de 2 yıldır Yağmur Tanrısevsin’le birlikte olan Koç ve Özdemir’in samimiyeti dikkat çekmişti.

KONSERLERİNİ KAÇIRMIYORDU

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmadı. Aynı konserde Koç’un 4 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı. Konserine gelen dostlarına teşekkür eden Koç, “Yağmur Tanrısevsin burada (kalbini göstererek), son dakika misafirimiz Büşra Pekin burada, Demet Özdemir burada niye görmedim” diye oyuncuya laf atmıştı.

KONSERDEN SONRA AYRILIK GELDİ

Bu konserden kısa süre sonra Tanrısevsin ve Oğuhan Koç’un 4 yıllık ilişkileri sona erdi.

Çift Ekim 2019’da yaptıkları ortak açıklamayla ilişkilerini dostça bitirdiklerini duyurdu.

HEP İNKAR ETTİLER

Koç, 25 Kasım 2019’da ise Demet Özdemir’le Gizli Kalsın adlı mekanda eğlenirken görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlayan Özdemir ve Koç sadece arkadaş olduklarını söyledi.