Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la evde kahve içti
ensonhaber.com

Ünlü oyuncu ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, kısa süren evliliklerini sürpriz kararıyla bitirmişlerdi.

8 ayın sonunda boşanma kararı alan çift, sık sık çeşitli iddialarla gündeme geliyordu.

Adım Farah dizisiyle ekrana gelen oyuncu, son olarak eski kocasının evinden çıkarken görüntülenmişti. 2. Sayfa'da, eski karı-kocanın neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’la evde kahve içti

Tartışmalı kahve molası

Gülşen Yüksel konuşmasında, "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş, zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında da küçük bir gerginlik olmuş ama tatlıya bağlanmış. Demet sözleşme ve senaryolarını da almış." dedi.