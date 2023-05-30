Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la evde kahve içti Demet Özdemir, geçtiğimiz gün eski eşi Oğuzhan Koç'la yaşadığı evden çıkarken görüntülenmişti.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, kısa süren evliliklerini sürpriz boşanma kararıyla bitirmişlerdi.

8 ayın sonunda boşanma kararı alan çift, sık sık çeşitli iddialarla gündeme geliyordu.

Adım Farah dizisiyle ekrana gelen oyuncu, son olarak eski kocasının evinden çıkarken görüntülenmişti. 2. Sayfa'da, eski karı-kocanın neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi.

Tartışmalı kahve molası

Gülşen Yüksel konuşmasında, "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş, zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında da küçük bir gerginlik olmuş ama tatlıya bağlanmış. Demet sözleşme ve senaryolarını da almış." dedi.