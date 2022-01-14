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    Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u sildi

    Paris'te aşk tatili yaptıktan sonra araları bozulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 12:07
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    Demet Özdemir Oğuzhan Koç'u sildi

    2021'in en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ani bir kararla ayrıldı.

    Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığıi ddia edildi.

    FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılığının ardından yeni iddialar gündeme geldi. Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir olduğu öğrenildi.

    Artık kesin dönüş olmayan ilişkide Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını da sildi.

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #1

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #2

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #3

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #4

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #5

    Demet Özdemir Oğuzhan Koç u sildi #6


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