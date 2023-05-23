Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Özdemir açıklamasında, "Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam" dedi.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in evliliği, 8 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde sona erdi.

8 aylık evliliklerini tek celsede bitiren çift, şu sıralar yollarına yalnız devam ediyor.

Demet Özdemir'in adı bir ara rol arkadaşı Engin Akyürek ile anılırken, Oğuzhan'ın ise hala aşık olduğu söyleniyor.

İkilinin hayatına dair birden fazla haber çıkarken Özdemir, Koç'un evinin önünde görüntülendi.

Eşyaları aldı

Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen ve anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftten Özdemir, geçtiğimiz gün eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Özdemir, muhabirlerin "Oğuzhan Koç ile arkadaş kalabildiniz mi?" sorusuna "Hiçbir zaman aramız bozulmadı zaten." yanıtını verdikten sonra otomobiline binerek uzaklaştı