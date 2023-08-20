Demet Özdemir plaja indi! Fiziği hayran bıraktı Anne ve ablasıyla Bodrum'da tatiline devam eden Demet Özdemir'in renkli bikinisi, plajda görenleri kendisine hayran bıraktı.

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Son zamanların en sevilen ve konuşulan ismi olan Demet Özdemir, Yunanistan'dan döndü.

Yunanistan'dan ev alan ve tatil için uzun zamandır orada olan Özdemir, soluğu Bodrum'da aldı.

Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen Özdemir, güzelliğiyle de görenleri büyüledi.

Demet Özdemir'in Bodrum tatili

Renkli bikinisiyle boy gösterdiği plajda ilgi odağı olan Demet Özdemir, denize ablasıyla beraber girdi.

Hürriyet'in haberine göre; Demet Özdemir, plajda annesi Ayşen Şener'i sık sık öperek ona olan düşkünlüğünü gösterdi.

Gün boyunca serin suların tadını çıkaran ünlü manken, deniz keyfi sonrası yakındaki korta geçip çocukları ve arkadaşlarıyla tenis oynadı.