Demet Özdemir, reklamdan 10 milyon TL aldı Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, reklamdan para kazanmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Son günlerde eşi Oğuzhan Koç ile evliliğinde krizler yaşadığı konuşulan ekranların aranan isimlerinden ünlü oyuncu Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın Ortaköy Feriye’de düzenlenen etkinliğine katıldı.

10 milyon TL aldı

Markanın, büyük bir peruk bağışı kampanyası başlattığını, deprem bölgesindeki kanser hastalarına öncelik verileceğini söyledi.

Oyuncunun reklam anlaşmasından 10 milyon TL aldığı iddia edildi.

Yeni başlayan dizisi hakkında gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu partneri Engin Akyürek ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Özdemir kendisine gelen "Nasıl geçiyor sette vakit?" sorusuna Engin Akyürek ile ilgili konuştu:

"Çok güzel zaman geçiriyoruz"