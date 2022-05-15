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    Demet Özdemir: Romantik birisi değilim

    Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülenen Demet Özdemir, "Ben çok beceremiyorum romantik olmayı. Çok romantik komedi yaptım ondandır belki" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 17:23
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    Demet Özdemir: Romantik birisi değilim

    Oynadığı başarılı projelerle adını duyuran Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanıyor.

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan oyuncu, bir dijital proje ile geri dönecek.

    Hem yeni proje hem de evlilik hazırlığı içerisinde olan Özdemir, dün gece Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacağı 'Dünyayla Benim Aramda' adlı yeni projesinin yayınlanacağı dijital platformun Asmalımescit'te düzenlediği akşam yemeğine katıldı.

    Yemek çıkışı gazetecilerle sohbet eden Demet Özdemir, Oğuzhan Koç hakkında konuştu.

    "Romantik değilim"

    "Güzel bir event ve buluşma oldu. Çok fazla detay veremeyeceğim" diyen 30 yaşındaki güzel, "Çok romantik bir paylaşım ile Oğuzhan Bey'in doğum gününü kutladınız" diyen basın mensuplarına, "Romantik mi buldunuz? Ne güzel" yanıtını verirken, gülerek "Ben çok beceremiyorum romantik olmayı. Çok romantik komedi yaptım ondandır belki." dedi.

    Demet Özdemir: Romantik birisi değilim #1

    Demet Özdemir: Romantik birisi değilim #2


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