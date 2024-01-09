Demet Özdemir sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi! Sağlığı hakkında... Son zamanlarda bazı sağlık sorunları yaşadığı söylenilen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel Haber

Adım Farah dizisinin final vermesinin ardından kayıplara karışan Demet Özdemir, hayranlarını merak ettirdi.

Diziden sonra ortalarda gözükmeyen Özdemir'in hasta olduğu ortaya çıktı.

Evde dinlenmeye çekilen ve hayranlarından film tavsiyeleri isteyen Özdemir, son durumu hakkında günler sonra bilgi verdi.

Sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayranlarının yüreğine adeta su serpti.

Oyuncu "Merak edenler için, çok şükür şu an çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Güzel ismin yeni bir projeyle setlere ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor...