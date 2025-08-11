Demet Özdemir sezona hazır! Bornozuyla fotoğraf paylaştı

Ekranın yeni fenomen yapımlarından ‘Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir, sezon arasını enerji depolayarak değerlendiriyor.

Bu süreçte formunu korumaya büyük özen gösteren, beslenme ve spor disiplininden asla taviz vermeyen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Takipçilerini yine mest eden Özdemir’in paylaştığı kareler, etkileşim rekoru kırdı.

Özdemir, “Harika bir sezon bizi bekliyor. Bu hafta ekiple bir toplantımız olacak.” dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Yaz tatilinden bahseden oyuncu, “İstanbul’dayım, her şey yolunda. Ayrılamadım buralardan. Tatil yapıyorum İstanbul’da.” şeklinde konuştu.