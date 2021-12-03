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    Demet Özdemir siyah elbisesine bir servet ödedi

    Demet Özdemir, 25 bin 500 TL'ye aldığı elbisesiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 07:59
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    Demet Özdemir siyah elbisesine bir servet ödedi

    Şarkıcı Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, ilişkisi kadar tarzıyla da konuşulmaya devame diyor.

    Tercih ettiği kıyafetlerle gündeme gelen ve her defasında bonkörlüğünü konuşturan Özdemir, geçtiğimiz gün siyah elbisesiyle hayranlarının karşısına çıktı.

    25 BİN 500 TL'LİK ELBİSE

    Demet Özdemir’in tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait siyah elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.

    Markanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Demet Özdemir’in siyah elbisesinin fiyatı yaklaşık olarak 25 bin 500 TL.

    Demet Özdemir siyah elbisesine bir servet ödedi #1Demet Özdemir siyah elbisesine bir servet ödedi #2

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