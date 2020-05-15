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    Demet Özdemir takipçilerini şaşırttı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayının ortalarından itibaren evinden çıkmayan Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 07:18
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    Demet Özdemir takipçilerini şaşırttı

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı.

    Saçlarının sarı renk halini gören takipçileri oyuncunun sarı saçlarını yeni imajı olduğunu düşündü.

    YENİ İMAJ SANDILAR

    Efektle sarışın gibi gözüken Demet Özdemir, soru işaretlerini gidermek için Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni bir paylaşım yaparak sarışın olmadığını açıkladı.

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