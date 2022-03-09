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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam'a gitti

    Evlenmeye hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç soluğu Amsterdam'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 07:50
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam'a gitti

    Bir süredir evlilik hazırlığında olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Amsterdam tatiline çıktı.

    TATİL BİTMİYOR

    Her yaptıkları dikkat çeken ünlü çift, aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin bu pozları da sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin yayınladıkları fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

    Hayranları daha önce ikilinin kol kola Amsterdam sokaklarını gezdiği anları paylaşmıştı.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam a gitti #1

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam a gitti #2


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