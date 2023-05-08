Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evlilikleri bitti.

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Ekranların ünlü ve başarılı oyuncularından Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

8 ay sürdü

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başlayan çift, 8 ay sonra boşanma kararı aldı.

Dikkat çekmemek için Adalar Adliyesi'nde boşanacak olan çift, adliyeye ayrı ayrı geldi.

Tek celsede boşand

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, çift birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

"Bu süreci en hassas şekilde yürütmek istiyoruz

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.