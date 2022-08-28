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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine girdi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine girdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı.