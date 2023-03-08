Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye Doğum gününü depremzede gençlerin eğitimi için bağışlayan Murat Boz'a, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı.

7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 11 ili birden etkiledi.

Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.

Afetin ilk gününden beri afet yardımları için çalışan şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz hafta da anlamlı bir harekete imza atmıştı.

"Doğum günümü bağışlıyorum"

Sosyal medyadan bir gönderi paylaşan Boz şunları yazmıştı:

Doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.

Depremlerin ilk gününden beri yardım için kolları sıvayan isimlerden olan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalamadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.

"Canlarım"

Kendisine gelen bildirimi Instagram sayasından paylaşan Boz, "Canlarım, teşekkür ederim." notunu yazdı.