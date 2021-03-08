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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 10:14
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf

    Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği, 2020'nin son günlerinde gititkleri Çeşme tatiliyle ortaya çıkmıştı. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.

    AŞK ARTIK GİZLENMİYOR

    Dün bir araya gelen sevgililer yeni fotoğraf paylaştı. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa çeşitli emojiler ekledi.

    Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma birçok sayıda yorum geldi.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tan yeni fotoğraf #1

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