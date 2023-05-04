Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanacağı tarih Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu.

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2022 senesinin Ağustos ayında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve sekiz aylık evli olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinden, geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti.

Evliliklerini bitirme kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinin boşanma tarihi belli oldu.

Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak.

"Rica ediyoruz"

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.

Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.