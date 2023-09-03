Demet Özdemir, Venedik Film Festivali'nde beline kadar yırtmacıyla boy gösterdi Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Adım Farah dizisinde yer alan ve başarılı projeleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir'in ünü Türkiye sınırlarını aştı.

Dünya çapında da tanınmaya başlayan Özdemir, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü aldı.

Ödül törenine katılan Demet Özdemir, Venedik'te verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Özdemir büyüledi

Demet Özdemir'in festival tarzı gündemde. 6900 dolar yani yaklaşık 184 bin TL olan kırmızı eteğiyle daha gündemden düşmeşken oyuncudan yeni pozlar geldi.

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir straplez detaylı beline kadar çıkan yırtmacıyla dikkat çekti.