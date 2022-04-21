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    Demet Özdemir, yediğini paylaşınca olay oldu

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bugün Instagram hesabından yediği yemeğin fotoğrafını yayınlayınca takipçilerinden tepki aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 14:09
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    Demet Özdemir, yediğini paylaşınca olay oldu

    Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Instagram hesabında sık sık günlük hayatından kareler yayınlayan Özdemir'in son paylaşımı olay oldu.

    Güzel oyuncu, Ramazan ayında yaptığı paylaşımla takipçilerini ikiye böldü.

    "Karıştırdım"

    Yediği yemeği paylaşan Özdemir, "İnanın kahvaltı mı, öğle yemeği mi yoksa akşam mı karıştırdım." notunu düştü.

    "Yakışmadı sana"

    Özdemir'in bazı takipçileri, "Ramazan ayında böyle bir paylaşım yakışmadı." ve "Hassasiyet göstermeni beklerdik." yorumlarını yaptı. Kimisi de “Bunları aşın artık.” dedi.

    Demet Özdemir, yediğini paylaşınca olay oldu #1

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    Demet Özdemir, yediğini paylaşınca olay oldu #3

    Demet Özdemir, yediğini paylaşınca olay oldu #4


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