Petrol
87.44
0.64%
Euro
19.6059
-0.05%
Dolar
18.6374
0.02%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5038
-0.17%
Bitcoin
321.122
-0.69%
BTXN Coin
5.50
-1.78%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Demet Özdemir, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Demet Özdemir, kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle bacak bacak üstüne atıp poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

    Kasığa kadar yırtmaç

    Son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir, Bakü'de katıldığı gece için de iddialı bir seçim yaptı.

    Demet Özdemir, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #1

    Yorum yağdı

    Kasığına kadar dekolte tercih eden oyuncu, pozlarını da sosyal medyadan yayınladı. Demet Özdemir'in bu iddialı tarzını gören arkadaşları Selin Ciğerci ve Zeynep Bastık büyülendi.

    Demet Özdemir, yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #2


    Douglas Stuart’ın Booker Ödüllü eseri Shuggie Bain televizyona uyarlanıyor
    Kitap

    Douglas Stuart’ın Booker Ödüllü eseri Shuggie Bain televizyona uyarlanıyor

    Rishi Sunak'tan ırkçılık açıklaması
    Dünya

    Rishi Sunak'tan ırkçılık açıklaması

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir